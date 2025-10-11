به گزارش خبرگزاری صدا وسیما سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، گفت:جوامع محلی این منطقه موفق به مشاهده یک قلاده خرس سیاه آسیایی به همراه دو توله در ارتفاعات کوه‌های شهرستان نیکشهر شدند.

الهام آبتین، افزود :خرس سیاه بلوچی معمولاً در اواخر تابستان جفت‌گیری می‌کند و پس از حدود هفت ماه، دو توله به دنیا می‌آورد. توله‌ها پس از یک هفته چشمانشان باز می‌شود و دوره شیرخواری آنها تقریباً سه ماه و نیم طول می‌کشد. این توله‌ها تا دو یا سه سالگی همراه مادر باقی می‌مانند.

وی در ادامه افزود: طول عمر این گونه حدود ۲۵ سال است و رژیم غذایی آن شامل گیاهان، حشرات، مهره‌داران کوچک و نوزاد پستانداران کوچک می‌شود.

شهرستان نیکشهر، یکی از زیستگاه‌های اصلی خرس سیاه آسیایی است.