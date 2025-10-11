پخش زنده
یک قلاده خرس سیاه آسیایی به همراه دو توله در شهرستان نیکشهر یکی از زیستگاههای اصلی این گونه، مشاهده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، گفت:جوامع محلی این منطقه موفق به مشاهده یک قلاده خرس سیاه آسیایی به همراه دو توله در ارتفاعات کوههای شهرستان نیکشهر شدند.
الهام آبتین، افزود :خرس سیاه بلوچی معمولاً در اواخر تابستان جفتگیری میکند و پس از حدود هفت ماه، دو توله به دنیا میآورد. تولهها پس از یک هفته چشمانشان باز میشود و دوره شیرخواری آنها تقریباً سه ماه و نیم طول میکشد. این تولهها تا دو یا سه سالگی همراه مادر باقی میمانند.
وی در ادامه افزود: طول عمر این گونه حدود ۲۵ سال است و رژیم غذایی آن شامل گیاهان، حشرات، مهرهداران کوچک و نوزاد پستانداران کوچک میشود.
شهرستان نیکشهر، یکی از زیستگاههای اصلی خرس سیاه آسیایی است.