به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در پی دریافت گزارش از همیاران افتخاری محیط‌زیست مبنی بر وقوع تخلف شکار در مناطق آزاد قاینات، مأموران یگان حفاظت با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت دو متخلف را شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان قاین، در این‌باره گفت: در بازرسی از منزل یکی از متخلفان، مقادیری گوشت متعلق به شکار یک راس آهو، دو قطعه کبک، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی و ۲۹ عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

صادقی افزود: همچنین از متخلف دیگر سه قطعه کبک، ۲۳ عدد سنگدان کبک، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی و سه عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

صادقی گفت: این تخلفات در مناطق آزاد شهرستان رخ داده و گزارش دقیق همیاران افتخاری محیط‌زیست نقش کلیدی در شناسایی و پیگیری آن‌ها داشته است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قاین گفت: متخلفان پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

صادقی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از طبیعت گفت: همیاران افتخاری محیط‌زیست چشم‌های بیدار طبیعت هستند و همکاری آنان با مأموران رسمی، ضامن حفظ گونه‌های جانوری و مقابله با شکار غیرمجاز است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.