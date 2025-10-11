به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، علی کاظمی گفت: پیش‌ثبت‌نام متقاضیان حج تمتع سال ۱۴۰۵ بر اساس تاریخ ودیعه‌گذاری از یکشنبه ۲۰ مهرماه در خراسان شمالی آغاز می‌شود.

وی افزود: این پیش‌ثبت‌نام به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه my.haj.ir انجام می‌شود و متقاضیان باید ابتدا با ورود به سامانه «حج من» نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات خود اقدام کنند و سپس در بخش «حج تمتع»، گزینه «پیش‌ثبت‌نام» را انتخاب نمایند.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی با اشاره به زمان‌بندی پیش‌ثبت‌نام بر اساس تاریخ ودیعه‌گذاری گفت:دارندگان قبوض ودیعه تا تاریخ ۳۱ /۰۶/۱۳۸۶از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه، دارندگان قبوض تا تاریخ ۳۰ /۰۸/۱۳۸۶از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه و دارندگان قبوض تا تاریخ ۳۰ /۰۹/۱۳۸۶از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۶ مهرماه می‌توانند مراحل پیش‌ثبت‌نام خود را انجام دهند.

کاظمی تأکید کرد: اولویت با افرادی است که زودتر در سامانه ثبت‌نام خود را نهایی کنند.