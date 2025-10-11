بادهای پاییزی در راه قزوین
کارشناس هواشناسی گفت: با عبور موجی ناپایدار، استان قزوین در روز دوشنبه شاهد افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی افزود: بر اساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، طی روزهای آینده جو استان از پایداری نسبی برخوردار خواهد بود و آسمان در اغلب مناطق صاف و آفتابی پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: در ساعات بعدازظهر روز دوشنبه، با عبور یک موج ناپایدار از سطح منطقه، افزایش ابر در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست. همچنین وزش بادهای غربی و جنوبغربی با سرعت نسبتاً زیاد رخ خواهد داد که میتواند موجب خیزش گرد و خاک محلی در برخی مناطق شود.
بهروزی ادامه داد: از نظر دمایی، امروز شنبه شاهد کاهش نسبی دما و هوای خنکتر نسبت به روزهای گذشته هستیم. با این حال، برای روزهای یکشنبه و دوشنبه، روند افزایش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس دادههای ثبتشده، آوج با دمای ۵ درجه به عنوان خنکترین نقطه استان گزارش شده است.