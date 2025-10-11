معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، از آغاز اجرای طرح جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: از امروز عملیات انتقال این خودرو‌ها به توقفگاه‌ها آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ احسان مؤمنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، از آغاز اجرای طرح جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در سطح شهر تهران خبر داد و اظهار کرد: از امروز (شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴) عملیات انتقال این خودرو‌ها به توقفگاه‌ها آغاز شده است.

وی با اشاره به مطالبه‌گری گسترده شهروندان درخصوص وضعیت خودرو‌های رهاشده در معابر و خیابان‌ها اظهار کرد: طی هفته گذشته اطلاع‌رسانی لازم از سوی پلیس راهور انجام شد و به مالکان این خودرو‌ها فرصت داده شد تا نسبت به جابه‌جایی و تعیین تکلیف وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

سرهنگ مؤمنی افزود: بسیاری از این خودرو‌ها در کنار پاساژ‌ها و مجتمع‌های تجاری رها شده‌اند که ضمن ایجاد سد معبر، چهره شهری را نیز نازیبا کرده‌اند. وی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضایی و در راستای ارتقای سیمای بصری شهر و رفع سد معبر، از امروز جرثقیل‌های پلیس در مناطق مختلف پایتخت به جمع‌آوری این خودرو‌ها اقدام خواهند کرد.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: مالکان خودرو‌های رهاشده تا پیش از انتقال خودرو به توقفگاه فرصت دارند وسیله نقلیه خود را جابه‌جا کنند، در غیر این صورت خودرو‌ها به پارکینگ منتقل می‌شود و ترخیص آنها منوط به پرداخت هزینه‌های مربوط به حمل، نگهداری، عوارض و جرایم خواهد بود.