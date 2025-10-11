با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شیراز، ۴۵۵ پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعتباری بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید؛ طرح‌هایی که با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای خدمات دیجیتال در استان فارس اجرا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۴۵۵ پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با مجموع اعتباری بالغ بر ۴۲ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال، با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ و حسینعلی امیری، استاندار فارس؛ به همراه معاونان وزارت، مدیران استانی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شیراز به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها در قالب برنامه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال دولت چهاردهم به اجرا درآمده و شامل پروژه‌هایی در بخش‌های روستایی، فیبرنوری، زیرساخت‌های ملی و توسعه نسل‌های جدید تلفن همراه است.

در این مراسم، ۸۵ پروژه توسعه ارتباطات روستایی با هدف اتصال ۱۰۷ روستا از طریق ایجاد ۶۸ ایستگاه جدید و ارتقای ۱۷ ایستگاه تلفن همراه موجود به نسل‌های نوین ارتباطی، با سرمایه‌گذاری ۴۶۸۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

در حوزه توسعه ارتباطات روستایی همچنین ۸ پروژه افتتاح شد که شامل ۵۷ کیلومتر فیبر طرح توسعه ارتباطات روستایی (تار)، اتصال ۲ مرکز مخابراتی و ۶ سایت تلفن همراه با سرمایه گذاری ۱۷۰ میلیارد ریال بود.

همچنین شرکت مخابرات ایران با اجرای ۲۷ پروژه و سرمایه‌گذاری ۱۵۵۲ میلیارد ریال، اتصال منازل و کسب‌وکارها به شبکه فیبرنوری را در ۲۷ شهر استان عملیاتی کرد. این طرح شامل نصب ۷۹ دستگاه OLT، اجرای ۱۸۵ کیلومتر حفاری و دایری بیش از ۲۲ هزار پورت جدید بود.

شرکت ارتباطات زیرساخت نیز با سرمایه‌گذاری ۲۸۱۰ میلیارد ریال، فاز دوم توسعه شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر IP را با ظرفیت ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه و همچنین ایستگاه پشتیبان DNS در علاءمرودشت اجرا کرد.

در حوزه تلفن همراه، شرکت ارتباطات سیار ایران با اجرای ۲۸۴ پروژه و اعتباری بالغ بر ۱۴۰۲۰ میلیارد ریال، هفت ایستگاه نسل پنجم را راه‌اندازی و ۲۷۷ ایستگاه نسل دوم تا چهارم را توسعه و ارتقا داد.

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نیز با اجرای ۳۲ پروژه به ارزش ۱۰۳۴۰ میلیارد ریال، اتصال منازل و کسب‌وکارهای شهر صدرا به فیبرنوری و راه‌اندازی ۳۱ ایستگاه نسل سوم و چهارم تلفن همراه را محقق کرد.

در ادامه، شرکت آسیاتک با اجرای پروژه فیبرنوری در شهرهای آباده، لار، اقلید و جهرم و سرمایه‌گذاری ۷۹۶۰ میلیارد ریال، ۳۹ دستگاه OLT نصب و بیش از ۳۷۵ کیلومتر حفاری شهری و ۴ هطازر و ۶۳۶ پورت دایری انجام داد.

علاوه بر این، شرکت رایتل با اجرای ۸ پروژه به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال، هشت ایستگاه جدید نسل چهارم تلفن همراه را در استان راه‌اندازی کرد و پست‌بانک ایران نیز با ۳ پروژه به ارزش ۱۷۵ میلیارد ریال، سه باجه خدمات بانکی در شهرستان‌های رستم، بیضا و مهر احداث و تجهیز کرد.

این طرح‌ها با هدف توسعه عدالت ارتباطی، افزایش کیفیت خدمات و گسترش دسترسی مردم فارس به اینترنت پرسرعت به بهره‌برداری رسید و گامی مهم در مسیر تحقق اهداف دولت چهاردهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به شمار می‌رود.