به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رقابت‌های کونگ فوی قهرمانی و انتخابی تیم ملی رده سنی بزرگسالان کشور که از صبح روز پنجشنبه ۱۷ مهر به میزبانی کردستان و در سالن خانه هندبال سنندج آغاز شده بود، پیش از ظهر دیروز جمعه ۱۸ مهرماه با قهرمانی کونگ فوکاران کردستانی به کار خود پایان داد.

بیش از ۳۰۰ رزمی کار از استان‌های مختلف کشور در این دوره از مسابقات حضور پیدا کردند و پیکار‌های خود را جهت کسب پیراهن تیم ملی کونگ فوی بزرگسالان کشور در سنندج برگزار کردند.

استان کردستان که میزبانی این دوره از رقابت‌ها را برعهده داشت با دو تیم کردستان (الف) و کردستان (ب) در این مسابقات شرکت کرد و در پایان دو روز تلاش موفق به کسب عناوین قهرمانی و سوم تیمی مسابقات شد.

تیم کردستان (الف) با کسب ۴ مدال طلا و ۱ مدال برنز قهرمان کشور شد و تیم‌های تهران و کردستان (ب) به ترتیب عنوان دوم و سوم را کسب کردند.