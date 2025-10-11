پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان ایذه از خرید بیش از ۲۰ هزار تن گندم و ۵۰۰ تن کلزای مازاد بر نیاز کشاورزان در سال زراعی جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبدالهی اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۲۰ هزار تن گندم و حدود ۵۰۰ تن کلزای مازاد بر نیاز کشاورزان در قالب پنج مرکز خرید گندم از کشاورزان شهرستان خریداری شد.
وی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی و کشت عمدتاً دیم در منطقه افزود: به دلیل بارش کم و پایین بودن کیفیت محصول در سال زراعی ۴۰۳-۴۰۴، مراکز خرید با چالشهای متعددی روبهرو شدند. حتی برخی از سیلوهای معرفیشده در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری از پذیرش محمولههای شهرستان خودداری کردند.
عبدالهی ادامه داد: با وجود مشکلات و همزمانی با اعتصاب کامیونداران، با پیگیریهای دکتر فرشاد ابراهیمپور نماینده محترم مردم ایذه و دزپارت، همکاری مدیریت تعاون روستایی استان و همراهی فرماندار شهرستان، در نهایت کلیه محمولههای گندم و کلزای کشاورزان تحویل داده شد.
رئیس اداره تعاون روستایی ایذه در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی این اداره در تأمین اقلام اساسی، بیان داشت: در آستانه نوروز، بیش از ۱۰ تن میوه شب عید با نرخ مصوب دولتی در میان مردم شریف شهرستان توزیع شد.
وی به نقش اداره تعاون روستایی در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره و تصریح کرد: این مجموعه همانند سایر دستگاههای اجرایی شهرستان، به رسالت خود عمل کرد و بیش از ۲۰ تن کالای اساسی شامل روغن و برنج با قیمت دولتی در شهرستانهای ایذه و دزپارت میان مردم عزیز توزیع نمود.
عبدالهی افزود: در حوزه حمایت از دامداران، تاکنون هزار و ۷۵۰ تن نهاده دامی شامل جو، سبوس، ذرت و… بین بهرهبرداران شهرستان توزیع شده و همچنین ۲ هزار و ۶۴۰ تن آرد خامپز روستایی با نرخ مصوب در میان روستاییان تحویل داده شده است.
وی با اشاره به سایر برنامههای اجتماعی و سازمانی اداره تعاون روستایی میگوید: دیدار با خانوادههای معظم شهدا، برگزاری مجامع عمومی شرکتهای تعاونی تولید و اتحادیهها و آمادگی کامل برای توزیع نهادههای کشاورزی از جمله انواع کود فسفات، پتاسه، سرک اوره و ارقام بذر گندم برای کشت پاییزه از برنامههای جاری این مجموعه است.