پنج مصدوم بر اثر سقوط خودرو به رودخانه در بابل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: سقوط یک دستگاه خودروی پراید به داخل رودخانه در محور گنج افروز در محدوده روستای «طلوت» پنج مصدم به جای گذاشت.

ابوالقاسم لعلی افزود: طی تماس مردمی با مرکز ارتباطات اورژانس، حادثه‌ای مبنی بر انحراف یک دستگاه خودروی پراید به داخل رودخانه در محور گنج‌افروز به طلوت گزارش شد.

وی گفت: با اعلام این حادثه، تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ بابل از پایگاه‌های روشن‌آباد و هلیدشت واقع در مسیر جاده گنج افروز در اسرع وقت به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود:در این سانحه، پنج نفر شامل چهار زن «با سنین ۴۲، ۴۶، ۴۰ و ۸ ساله» و یک پسر ۱۳ ساله دچار آسیب‌دیدگی‌های شدید از نوع «مولتی‌تروما و هدتروما» شدند.

لعلی تصریح کرد:تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ بابل پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل حادثه، مصدومان را جهت ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند.