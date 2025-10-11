در طرح نظارت بر بازار و اصناف بم، ۱۰ واحد صنفی متخلف پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، طرح نظارت بر بازار گرانفروشی صد معبر بهداشت عرضه مواد غذایی رستوران‌ها عدم فاکتور قیمت‌ها با ورود دستگاه قضایی دادستان و رییس دادگستری تیم نظارتی در حال اجرا است.

رییس داگستری بم گفت: درطرح نظارت بر بازار و اصناف بم تعداد ۱۰ واحد صنفی متخلف در بازرسی‌ها پلمب شدند.

حجت السلام فرحبخش گفت:مردم از دستگاه قضا درخواست داشتند دستگاه قضا با گرانقروشی، عدم فاکتور، صد معبر و‌رعایت نکردن بهداشت بشدت برخورد کند ودستگاه قضایی بم نظارت مستمر بر بازار خواهد داشت و اجازه نمیدهد کسی از ضعف نظارت‌ها سو استفاده کند.

وی گفت: نظارت بر رستوران،‌ها اشپزخانه‌ها، ساندویچی وفست فود‌ها نظارت بیشتری صورت میگیرد وچندین مواردی بررسی و در محل نظارت چندین رستوران و و عرضه مواد فست فودی پلمب شد.