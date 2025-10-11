پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: اسناد مالکیت تک برگی به تعداد ۱۲۶۰ قطعه زمین در اراضی گلستان شهر بجنورد صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: ۹۰ درصد این قطعات با کاربری مسکونی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مسکن محرومین و طرح نهضت ملی مسکن ویژه ساکنان بجنورد تخصیص یافته و ۱۰ درصد باقیمانده به کاربریهای عمومی اختصاص دارد.
سیدعلی میرکریمی با بیان اینکه این اقدام یکی از گامهای مهم در تحقق برنامههای توسعه شهری و پاسخگویی به تقاضای روبهرشد مسکن در مرکز استان است، افزود: با صدور این اسناد، فرآیند واگذاری زمینها شفافتر شده و متقاضیان از امنیت و اطمینان بیشتری در مالکیت برخوردار خواهند شد.
وی گفت: پس از تکمیل فرآیند صدور اسناد گلستان شهر، صدور اسناد مالکیت سایر اراضی مشمول طرحهای ملی مسکن در شهرستانها در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم با پوشش دادن نیاز متقاضیان سراسر استان، گام مؤثری در تحقق عدالت توزیع زمین و توسعه پایدار برداریم.