مراسم ویژه هفته کودک در گناباد با استقبال خوب مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد گفت: در این مراسم بخش های مختلفی همچون قصه گویی، شعر خوانی، بازی های گروهی، پرواز بادبادک ها و مسابقات سرگرم کننده برای کودکان و نوجوانان با همراهی والدین اجرا شد.
علیرضا صغیر افزود: همزمان با این ویژه برنامه که در محل مجتمع خواجه اختیار منشی گنابادی برگزار شد، نمایشگاهی شامل غرفه های فروش محصولات فرهنگی هنری و صنایع دستی و غرفه های سفالگری، خوشنویسی، گریم نیز با همکاری انجمن های فعال هنری و نهادهای فرهنگی شهرستان برپا شد.
وی هدف از اجرای این برنامه را ایجاد شور و نشاط و بروز خلاقیت برای کودکان عنوان کرد و ادامه داد: امیدواریم اجرای این ویژه برنامه ها، گامی در مسیر پویایی و رونق بخشیدن بیشتر به فعالیت های هنری ویژه کودکان در شهرستان گناباد باشد.