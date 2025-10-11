مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: بالغ بر ۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری بوده که با اعلام شرکت بازآفرینی شهری کشور پیشرفت فیزیکی و ریالی بالغ بر ۱۱۴ درصد دارد و جزو استان‌های برتر در زمینه جذب اعتبار و اجرای پروژه‌های موثر در محلات هدف شهر‌های استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون در جلسه بررسی طرح‌های بازآفرینی شهری در آذربایجان‌غربی، اظهار داشت: به منظور تحقق اهداف سند ملی راهبردی احیاء و بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و در راستای برنامه اجرایی مصوب استان، ۸ پروژه در یک سال گذشته اجرایی شده است.

وی ادامه داد: شروع عملیات اجرایی تکمیل و احداث چهار باب مدرسه با زیربنای ۵ هزار و ۷۰۰ متر مربع در شهر‌های ارومیه، خوی، مهاباد و سردشت، احداث ۲ باب مرکز جامع سلامت در شهر‌های میاندوآب و ارومیه، احداث یک باب سالن ورزشی سرپوشیده در بوکان، احداث کتاب خانه مهاباد از اقدامات صورت گرفته بوده است.

مدیرکل راه راه شهرسازی آذربایجان‌غربی افزود: همچنین تخصیص یک هزار و ۹۸۰ تن قیر رایگان به شهرداری‌های شهر‌های ارومیه، بوکان، سلماس، خوی، تکاب و سردشت از جمله اقدامات صورت گرفته این اداره کل می‌باشد.

آرامون بیان کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها موجب ارتقاء سطح کمی و کیفی محلات ناکارآمد و بالا رفتن کیفیت ارائه خدمات به اهالی محلات مربوطه می‌شود.