بیش از ۶.۴ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی الکتریکی از ابتدای امسال تا پایان شهریور در واحد‌های بخار و سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی تولید و به شبکه سراسری تحویل داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون مهندسی و برنامه‌ریزی نیروگاه شهید رجایی اعلام کرد: از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، مجموع تولید انرژی الکتریکی در واحد‌های سیزده‌گانه نیروگاه به ۶ میلیارد و ۴۹۸ میلیون و ۹۳۹ هزار کیلووات‌ساعت رسیده که تمامی آن به شبکه سراسری تحویل شده است.

وی افزود: از این میزان تولید، حدود ۳ میلیارد و ۱۶۳ میلیون کیلووات‌ساعت در واحد‌های سیکل ترکیبی و ۳ میلیارد و ۳۳۵ میلیون کیلووات‌ساعت در واحد‌های بخار نیروگاه تولید شده است.

کاتبی با اشاره به نقش کلیدی نیروگاه شهید رجایی در پایداری شبکه برق کشور گفت: این مجموعه با ۱۳ واحد بخاری و سیکل ترکیبی، در مجموع سالانه بیش از ۱۲ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی برق تولید می‌کند و یکی از مهم‌ترین مراکز تولید برق کشور به شمار می‌رود.