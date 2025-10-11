این روز‌ها بازار لاستیک در شرایطی به تعادل رسیده که دیگر چیزی به نام بازار آزاد تایر وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، به گفته فعالان این حوزه، اختلاف قیمتی میان بازار آزاد و قیمت کارخانه‌ای از بین رفته و مصرف‌کنندگان می‌توانند تایر مورد نیاز خود را با همان نرخ مصوب کارخانه‌ها تهیه کنند؛ موضوعی که در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

آقای محمدرضا گنجی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی صنعت تایر، با اشاره به این موضوع گفت: در حال حاضر در بازار قیمت‌های مختلف دیده نمی شود و همان قیمتی که کارخانه، تایر را عرضه می‌کند، در بازار آزاد هم دیده می‌شود.

به گفته وی، این اتفاق نتیجه تلاش تولیدکنندگان برای حفظ عرضه و تعادل بازار است، آن هم در شرایطی که با مشکلات متعدد تولید مواجه هستیم.

به گفته فعالان، صنعت تایر در ماه‌های اخیر با ناترازی جدی در تأمین انرژی روبه‌رو بوده است. قطعی‌های مکرر برق و گاز، هزینه‌های بالای تولید و کمبود نقدینگی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که تولیدکنندگان تایر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در همین زمینه، مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر، گفت: وقتی برق، گاز و آب نداریم و ارز هم قطره‌چکانی در اختیار صنعتگر قرار می‌گیرد، حفظ تولید و تأمین بازار کار دشواری است. با این حال، کارخانه‌های تایرسازی کشور با همه توان در حال فعالیت‌اند تا عرضه به بازار کاهش پیدا نکند.

با وجود این محدودیت‌ها، آمار‌ها نشان می‌دهد که تولید در صنعت تایر روندی افزایشی داشته است.

محمدحسین زینلی، رئیس انجمن صنفی صنعت تایر، می‌گوید: در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تولید تایر سواری حدود دو درصد افزایش داشته است. این نشان می‌دهد که صنعت تایر توانسته با وجود همه فشار‌های اقتصادی و انرژی، مسیر رشد خود را حفظ کند.

به گفته زینلی، در حال حاضر ۱۱ کارخانه فعال تولید تایر در کشور وجود دارد که در زمینه تولید تایر سواری، سنگین، موتورسیکلت، دوچرخه و کشاورزی فعالیت دارند.

وی افزود: در مجموع سالانه حدود ۲۴ میلیون حلقه تایر سبک و ۸۵۰ هزار حلقه تایر سنگین در کشور تولید می‌شود و این میزان تولید توان تأمین حدود ۷۵ درصد از نیاز داخلی را دارد.

زینلی با اشاره به توان داخلی در تأمین مواد اولیه گفت: بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت تایر در کشور تولید و تنها حدود ۳۰ درصد از خارج تأمین می‌شود؛ این مسئله باعث شده وابستگی ما به واردات کاهش پیدا کند و از نوسانات ارزی کمتر آسیب ببینیم.

وی صنعت تایر را از جمله صنایع اشتغال‌زای کشور نامبرد و افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این صنعت فعالیت دارند؛ این یعنی صنعت تایر علاوه بر نقش حیاتی در تأمین نیاز بازار، نقش مهمی در اشتغال‌زایی و جلوگیری از خروج ارز نیز دارد.

به گفته کارشناسان، دستیابی به تعادل در بازار تایر نتیجه ترکیب منطقی تولید داخلی و واردات هدفمند بوده اس؛ بنابراین، حالا که تولید داخل روندی صعودی پیدا کرده، امیدواریم واردات تایر به حداقل برسد و سهم تولید ملی در تأمین نیاز بازار افزایش یابد.

گزارش از فائزه شعبانی