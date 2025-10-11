پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از طرحهای عمرانی منطقه توکهور و هشتبندی شهرستان میناب بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ صفر صادقی پور گفت: هدف از این بازدید پایش میدانی روند اجرای طرحهای عمرانی و بررسی موانع و مشکلات پیشرو است.
وی افزود: در این سفر راه اصلی روستای چاه شریف و چاه غربال، سالن ورزشی مجتمع امام، توسعه و ارتقای امکانات ورزشی، کیفیت اجرای مدرسه ولیعصر چراغآباد و پل جعفرآباد چراغآباد بررسی شد.
وی با تاکید بر اهمیت و همکاری بین دستگاههای اجرایی و بهره گیری از ظرفیتهای استانی و محلی گفت: پس از بررسیهای صورت گرفته برای رفع هرچه سریعتر مشکلات طرحهای منطقه در استانداری هرمزگان نشستی برگزار میشود.
بیشتر بخوانید؛ بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه ظرفیتهای هرمزگان
مدیرکل بنیاد مسکن استان هم در این بازدید گفت: تا پایان امسال سه طرح هادی در روستاهای منطقه توکهور و هشتبندی اجرا میشود.
نوری زاده افزود: برای اجری طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت با همکاری راه و شهرسازی زمینی برای ساخت خانههای ویلایی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان نیز در این بازدید گفت: چمن مصنوعی زمین فوتبال هشتبندی با اعتبار ۹میلیارد تومان در حال ساخت است که تا یک ماه آینده به بهره برداری میرسد.
خادمی افزود: سه زمین چمن مصنوعی محلهای دیگر هم تا ۲۰ روز دیگر به بهره برداری میرسد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: ساخت سالن ورزشی روستای توکهور با هزینه ۹میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار نماینده و اداره کل ورزش به زودی آغاز میشود.
وی گفت: چمن مجموعه ورزشی روستای هشتبندی دو نیز تا پایان بهمن امسال به بهره برداری میرسد.