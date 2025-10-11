به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ صفر صادقی پور گفت: هدف از این بازدید پایش میدانی روند اجرای طرح‌های عمرانی و بررسی موانع و مشکلات پیش‌رو است.

وی افزود: در این سفر راه اصلی روستای چاه شریف و چاه غربال، سالن ورزشی مجتمع امام، توسعه و ارتقای امکانات ورزشی، کیفیت اجرای مدرسه ولیعصر چراغ‌آباد و پل جعفرآباد چراغ‌آباد بررسی شد.

وی با تاکید بر اهمیت و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت‌های استانی و محلی گفت: پس از بررسی‌های صورت گرفته برای رفع هرچه سریعتر مشکلات طرح‌های منطقه در استانداری هرمزگان نشستی برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان هم در این بازدید گفت: تا پایان امسال سه طرح هادی در روستا‌های منطقه توکهور و هشتبندی اجرا می‌شود.

نوری زاده افزود: برای اجری طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت با همکاری راه و شهرسازی زمینی برای ساخت خانه‌های ویلایی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان نیز در این بازدید گفت: چمن مصنوعی زمین فوتبال هشتبندی با اعتبار ۹میلیارد تومان در حال ساخت است که تا یک ماه آینده به بهره برداری می‌رسد.

خادمی افزود: سه زمین چمن مصنوعی محله‌ای دیگر هم تا ۲۰ روز دیگر به بهره برداری می‌رسد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: ساخت سالن ورزشی روستای توکهور با هزینه ۹میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار نماینده و اداره کل ورزش به زودی آغاز می‌شود.

وی گفت: چمن مجموعه ورزشی روستای هشتبندی دو نیز تا پایان بهمن امسال به بهره برداری می‌رسد.