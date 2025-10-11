به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز شنبه ۱۹ مهر در آبادان با ۱۵۳، بهبهان با ۱۸۱، رامهرمز با ۱۶۵، اهواز با ۱۵۸، هویزه با ۱۶۳، مسجدسلیمان با ۱۵۶، شوشتر با ۱۵۴، دزفول با ۱۹۳ و اندیمشک با ۱۵۸ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی گزارش شده است.

همچنین آلودگی هوا در خرمشهر با ۱۱۲، ماهشهر با ۱۰۴، باغملک با ۱۱۲، ایذه با ۱۰۱، سوسنگرد با ۱۴۲ و لالی با ۱۱۵ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار گرفت.

در این مدت شاخص کیفی هوا در شادگان، هندیجان، آغاجاری، رامشیر، ملاثانی، دزپارت، اندیکا و شوش در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.