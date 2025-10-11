پخش زنده
امروز: -
طرح بهسازی محور ارتباطی روستاهای چمفرج ۱، ۲، ۳ و سید دخیل شهرستان شوشتر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای خدمت رسانی در مناطق کم برخوردار طرح بهسازی و آسفالت محور ارتباطی روستاهای چمفرج ۱، ۲، ۳ و سید دخیل در دهستان مدرس شهرستان شوشتر آغاز شد.
حجت الاسلام سید محمد سادات ابراهیمی با اشاره به اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۸۸ میلیارد ریال از محل مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت انجام میشود، ادامه داد: این طرح به طول ۵ کیلومتر اجرا و پیش میشود در مدت دو ماه آینده به بهره برداری برسد.