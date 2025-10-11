پخش زنده
نخستین هنرستان مهارتِ جوار صنعت تبریز با حضور وزیر آموزش و پرورش امروز به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این هنرستان مهارت ۲۲۰ دانش آموز در پایه دهم و در هشت رشته تحصیل خواهند کرد و سال آینده با اضافه شدن پایه یازدهم و دوازدهم تعداد دانش آموزان به ۶۶۰ نفر خواهد رسید.
وزیر آموزش و پرورش در این مراسم با اشاره به اینکه توسعه ضریب اشتغال دانش آموزان از مهمترین اقدامات وزارت آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفهای کشور بوده است گفت: تحصیل متناسب با نیروی انسانی مورد نیازبازار کار از اهداف ایجاد این هنرستانها است و باید از تمام ظرفیت حوزههای دولتی و بخش خصوصی برای ارتقای این هنرستانها استفاده کنیم.
علیرضا کاظمی با ابراز خرسندی از اینکه افتتاح هنرستانهای جوار صنعت، ظرفیت برون سپاری آموزش وپرورش را چهار برابر کرده است افزود: تبدیل مراکز آموزش فنی و حرفهای به هنرستانهای وابسته گام ارزشمندی بود که باعث استفاده بهینه از تجهیزات آموزشی شد.
وی اظهار کرد: در کل کشور ۵۷ هنرستان وابسته در دستور کار قرار گرفته که ۱۵ هنرستان افتتاح شده و ۸۵۰ هنرستان جوار صنعت هم هدف گذاری شده است، اما افق در برنامه پنج ساله ۵۰ درصد برای ما پیش بینی شده که امید است از این میزان هم عبور کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور هم گفت: درحوزه آموزشهای مهارتی و عدالت آموزشی ظرفیت آموزشی جدید به مهارت کشور اضافه شد و در هر استان و شهرستان آموزشهای مهارتی ۲۵ هزار نفر افزایش و به ۱۲۵ هزار ظرفیت آموزشی ارتقا یافته است.
غلامحسین محمدی با اشاره به اینکه در کل کشور پنج هزار نفر در هنرستان جوار صنعت تحصیل میکنند افزود: هنرستانهای جوار صنعت به عنوان پلی بین علم و عمل فرصتهای شغلی بینظیری را برای جوانان جویای کار فراهم میآورد و قادر است بیکاری در جامعه را از بین ببرد.
منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت آموزش و پرورش مکلف است در طول برنامه پنج ساله رویکرد مهارتی داشته باشد که در سایه حمایت و تلاش همگانی به نتیجه خواهد رسید.
وی افزود: اینجا مهارتیترین مرکز و هنرستان فنی و حرفهای کشور است چرا که بیشترین تجهیزات آموزشی را دارا است و میتواند نیروی مورد نیاز بازار کار را تامین کند.