به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛بیست و یکمین دوره مسابقات کشتی سنتی پهلوانی لوچو در مجتمع ورزشی شهید شاکری کلاگر محله جویبار با حضور علاقمندان ورزش دوستان کشتی بومی محلی و پهلوانی لوچو برگزار شد.

این دوره از مسابقات ۲۴پهلوان و سر پهلوان لوچوی کار مازندران از دو شهر جویبار و محمودآباد به مصاف هم رفتند که در پایان ۵ نفر از سر پهلوانان برتر یک راس گوسفند اهدا شده است.

در این مسابقه سه نفر از سرپهلوانان لوچوی جویبار ،آرش ،مهدی هاشمی وعلی مقیمی از جویبار به برتری دست یافتند.

مسابقات کشتی سنتی لوچو در جویبار همه ساله پس از برداشت برنج در سطح روستا‌های این شهرستان برگزار می‌شود که تاکنون در سه روستا مسابقات کشتی لوچو برگزار شده است

کلاگرمحله جویبار قطب کشتی سنتی لوچو مازندران است.