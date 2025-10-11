پخش زنده
در کارگاه منطقهای واکسیناسیون و بیماریهای قابل پیشگیری در کرمان گفته شد: پوشش واکسیناسیون در استان کرمان به بیش از ۹۸ درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،کارگاه منطقهای واکسیناسیون و بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن صبح امروز در کرمان برگزار شد.
قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر گفت: هر کسی که میگوید تحریمها به سلامت مردم آسیب نمیرساند دروغ میگوید، به شدت این موضوعات به مردم آسیب میرساند که غیر اخلاقی و غیر انسانی هستند و بسیار بسیار در سلامت مردم تاثیر میگذارد .
وی افزود: واکسیناسیون موثرترین و عادلانهترین خدمت به نظام سلامت است وکشور در ۳۰ سال گذشته توانسته به خوبی برنامه واکسیناسیون را جلو ببرد و در این زمینه پیشرو باشد.
هاشمیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان هم گفت:کارگاه منطقهای واکسیناسیون در کرمان به مدت سه روز میزبان کارشناسان از ۳۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور است تا در مورد برنامه واکسیناسیون و چالشهایی که در این خصوص وجود دارد با هم به بررسی و گفتگو بنشینیم .
وی افزود: در استان کرمان پوشش واکسیناسیون بیش از ۹۸ درصد است که از بسیاری از کشورهای دنیا جلوتریم ولی تردد اتباع مجاز و غیر مجاز و متاسفانه کانونهایی که بر ضد واکسیناسیون فعالیت میکنند از جمله چالشهایی هستند که برای حفظ دستاوردهای واکسیناسیون کشور در این همایش با هماندیشی قرار است چارهاندیشی کنیم.