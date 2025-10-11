مدیر امور اراضی آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۲ میلیارد و ۲۸۱ میلیون ریال از عواید اجاره و فروش اراضی واگذاری برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی در استان وصول شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛صفر حسین زاده گفت: نظارت بر طرح‌های اراضی واگذار شده توسط عوامل نظارتی شهرستان باید در موعد مقرر انجام شود تا در صورت پیشرفت مناسب نسبت به تمدید قرارداد اجاره و همچنین وصول عواید اقدام کرد.

وی افزود: واگذاری اراضی با هدف اجرای طرح مصوب انجام می‌شود و مستاجر برطبق مفاد قرارداد نمی‌تواند اراضی واگذار شده با قرارداد در اختیار شخص دیگری بدون مصوبه کمیسیون قرار دهد چرا که این عمل موجب عدم اجرای طرح ارائه شده در زمان درخواست واگذاری اراضی ملی می‌شود.

