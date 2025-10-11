به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: حمزه علی کریمی، پدر شهید والا مقام عبدالحمید کریمی دستنایی به علت کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

خسروی افزود: پدر شهید عبدالحمید کریمی در شهر دستنا تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

به گفته وی: شهید عبدالحمید کریمی پنجم فروردین سال ۱۳۴۹ در شهر دستنا متولد و ۲۳ اسفند ۱۳۶۶ در منطقه شاخ شمیران از سوی نیرو‌های عراقی بر اثر اصابت ترکش به ناحیه سر به شهادت رسید.