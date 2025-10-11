پخش زنده
۲۵ رشته در مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پیام نور آبادان تدریس می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دانشجویان در ۲۵ رشته در مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پیام نور آبادان تحصیل می کنند.
رییس دانشگاه پیام نور آبادان گفت: دانشگاه پیام نور نیز مانند سایر دانشگاهها سال تحصیلی را آغاز کرده است و رسالت و کیفیت آموزشی این دانشگاه در سطح منطقهای و ملی است.
امید اسپرغم با بیان اینکه در این دانشگاه در مقطع تحصیلات تکمیلی رشتههایی در حوزه صنعت، اقتصاد، انرژی، جامعه شناسی و گرایشهای مدیریت تدریس می شود افزود: دانشگاه پیام نور در سطح بین المللی نیز بزرگترین دانشگاه بینالمللی جمهوری اسلامی محسوب میشود و نیز این دانشگاه دارای ۵۲۲ مرکز آموزشی در کشور و ۶۸ مرکز در سطح بین المللی است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور آبادان در کیفیت و مسئولیتهای اجتماعی نیز بسیار تاکید دارد یادآور شد: دانشگاه پیام نور مرکز آبادان در تلاش است که مسئولیتهای اجتماعی خود را در برابر جامعه به نحو شایستهای عمل کند.