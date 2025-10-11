مدیر پرونده ثبت جهانی «مسجد ایرانی» گفت: در آذربایجان غربی، استاندار و نماینده ولی فقیه و سایر مسئولان همدل و هماهنگ برای ثبت جهانی مسجد جامع هستند و این امر روند ثبت جهانی این مسجد را سرعت می‌بخشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رسول وطن‌دوست، مدیر پرونده ثبت جهانی «مسجد ایرانی» صبح امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار ضمن تأکید بر اهمیت تاریخی و فرهنگی مسجد جامع ارومیه، گفت: ثبت جهانی این بنای ارزشمند نه‌تنها موجب صیانت بهتر از میراث اسلامی و ایرانی منطقه می‌شود، بلکه زمینه‌ساز توسعه گردشگری و رونق اقتصادی در ارومیه خواهد بود و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند همکاری لازم را برای تسریع در روند آزادسازی عرصه و رفع موانع موجود انجام دهند.

رضا رحمانی با بیان اینکه آرم همایش بین‌المللی اینوا از محراب مسجد جامع ارومیه الگوبرداری شده است و اکنون این پرچم در اغلب برنامه‌ها به نمایش درمی‌آید، افزود: علاوه بر ثبت جهانی مسجد جامع باید اقدامات فرهنگی و هنری نیز در این مسجد انجام شود برای مثال راه‌اندازی کتابخانه تخصصی در این مسجد راه‌اندازی می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد.

او ادامه داد: از آنجا که در آذربایجان غربی، قره‌کلیسا چالدران ثبت جهانی شده، ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه در کنار این کلیسا، می‌تواند نمایانگر هویت رنگین‌کمانی آذربایجان غربی باشد.

استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد: پکیج کامل گردشگری مسجد جامع و بازار ارومیه باید در کنار هم تکمیل شود و در کنار ثبت جهانی و احیای مسجد نسبت به اجرای پروژه میدان امام هم اقدام شود.



مدیر پرونده ثبت جهانی «مسجد ایرانی» نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: مسجد جامع ارومیه یکی از شاخص‌ترین بنا‌های مذهبی کشور است که در صورت رفع کامل موانع، می‌تواند در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شود.

رسول وطن‌دوست افزود: برای ثبت جهانی آثار تاریخی باید زوائد بصری و ساخت‌وساز‌ها و الحاقات جدید اطراف آن حذف شود که متاسفانه در اکثر استان‌ها چنین مشکلی در مسیر ثبت جهانی مساجد وجود دارد و خوشبختانه در آذربایجان غربی، استاندار و نماینده ولی فقیه و سایر مسئولان همدل و هماهنگ برای ثبت جهانی مسجد جامع هستند و این امر روند ثبت جهانی این مسجد را سرعت می‌بخشد.

او گفت: سه ماه برای ارسال پرونده نهایی ثبت جهانی مساجد فرصت وجود دارد، در صورت ارسال پرونده، مرحله بعدی حضور ارزیابان یونسکو در ایران و بازرسی از این مساجد خواهد بود.

مدیر پرونده ثبت جهانی «مسجد ایرانی» گفت: میراث‌فرهنگی ایران بزرگترین سرمایه کشور است و ایران از این لحاظ در دنیا بی‌رقیب است، اما متاسفانه به این ثروت عظیم بی‌توجهی می‌شود.

احیای ۳۵ درصد حجرات مسجد جامع

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی نیز در این دیدار با بیان اینکه تاکنون ۳۵ درصد حجرات احیا شده است، گفت: در ظرف مدت زمان دو ماه برچینی ساختمان مدرسه انجام و سپس احیای حجرات باقیمانده، باغچه‌ها، فضای سبز و حوض مسجد اقدام خواهد شد.

مرتضی صفری با اشاره به اینکه طرح احیا و مرمت مسجد جامع با الگوبرداری از عکس‌های تاریخی طراحی شده است، گفت:مطالعه احیای کامل مسجد جامع با همکاری دانشگاه ارومیه انجام شده وامادگی کامل برای اجرای آن دربین همه مسولان مرتبط وجود دارد و در صورت اجرای کامل طرح شاهد وجود یک بنای زیبا و جذاب در مرکز شهر خواهیم بود.

او تصریح کرد: ساماندهی شبکه فاضلاب و کف‌سازی بازار تاریخی از جمله اقدامات مرمتی در این بنای تاریخی است که در اسرع وقت، نیاز است عملیات اجرایی آن نیز آغاز شود.

صفری از اهتمام استاندار آذربایجان غربی نسبت به این موضوع و همراهی ارزشمند نماینده ولی فقیه در استان معاونت عمرانی استانداری شورای اسلامی شهر شهرداری و راه وشهرسازی تقدیر وتشکر کرد.