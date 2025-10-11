به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد گفت: مصطفی نجفی کشتی گیر این شهرستان در هفتمین دوره مسابقات ورزش‌ های زورخانه‌ ای و کشتی پهلوانی آسیا، قهرمان شد.

حسن شاهرخی افزود: کشتی گیر آینده دار خطه مرزی تایباد در این مسابقات که به مدت دو روز در ورزشگاه ۶ هزار نفری غدیر ارومیه برگزار شد، در وزن به اضافه ۹۰ کیلوگرم پهلوان قاره کهن شد.

او ادامه داد: تیم ملی جمهوری اسلامی ایران با ۸۴۴ امتیاز در این دوره از مسابقات به قهرمانی رسید و تیم‌ های عراق و افغانستان با ۵۰۱ و ۴۶۴ امتیاز دوم و سوم شدند.

رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد گفت: تیم ملی کشتی پهلوانی ایران در این مسابقات با کسب ۴ طلا و یک نقره از مجموع پنج نشان، قهرمان شد.

او افزود: در بخش انفرادی و تیمی ورزش‌ های زورخانه‌ ای هم در مجموع ۶ رشته چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ، کباده، میل بازی و میل گیری سنگین مقام قهرمانی با پنج طلا و یک نقره به ایران رسید و عراق دوم شد، ضمن این که افغانستان و تاجیکستان مشترک سوم شدند.

وی ادامه داد: کسب مدال طلای کشتی آزاد جام بین المللی جمهوری آذربایجان، کسب مدال نقره کشتی پهلوانی جهان و کسب مدال برنز کشتی ساحلی جوانان جهان از دیگر افتخارات مصطفی نجفی است.

هفتمین دوره مسابقات ورزش‌ های زورخانه‌ ای و کشتی پهلوانی آسیا با رقابت ۱۸۰ ورزشکار از ۱۶ کشور جمهوری اسلامی ایران، عراق، پاکستان، هند سریلانکا، کره‌ جنوبی، نپال، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، مالزی، قزاقستان، بنگلادش، اندونزی، قرقیزستان و قزاقستان در شهر ارومیه برگزار شد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.