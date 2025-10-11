اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با حضور در گلخانه بزرگ هیدروپونیک منطقه آزاد ارس از ظرفیت‌های گلخانه‌ای و صنایع تبدیلی این منطقه بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این بازدید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی و فناورانه منطقه آزاد ارس بررسی و بر اهمیت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه بستر‌های نوآوری در این منطقه تأکید شد.

همچنین تصمیم‌های مهمی در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری اتخاذ شد که از جمله آنها می‌توان به ساخت هنرستان‌های تخصصی، احیای پردیس علوم پزشکی ارس و ارتقای صندوق پژوهش و فناوری منطقه آزاد ارس به سطح ملی اشاره کرد.

عزت‌الله حبیب‌زاده، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، در نشست تخصصی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در منطقه آزاد ارس بر ضرورت ایجاد هنرستان‌های تخصصی در حوزه‌های صنعت، گردشگری و کشاورزی در این منطقه تأکید کرد.

وی گفت: این هنرستان‌ها می‌توانند نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی ارس را تأمین کرده و به ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی جوانان منطقه منجر شوند.

حبیب‌زاده با اشاره به لزوم همخوانی رشته‌های دانشگاهی با ظرفیت‌های اقتصادی ارس افزود: باید رشته‌هایی در دانشگاه‌های منطقه ارائه شوند که با صنعت، کشاورزی و نیاز‌های واقعی ارس هم‌راستا باشند و از سوی دیگر راهکار‌هایی برای جذب دانشجویان خارجی نیز در دستور کار قرار گیرد.

علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی هم در ادامه این نشست از تصمیم کلان برای ارتقای صندوق پژوهش و فناوری منطقه آزاد ارس به صندوق پژوهش و فناوری مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: با تزریق ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی مجلس، صندوق پژوهش و فناوری ارس تقویت و با سرمایه‌ای افزون بر ۲۲۰ میلیارد تومان به تمام مناطق آزاد کشور خدمات خواهد داد.

وی با اشاره به وجود ۱۸ شرکت دانش‌بنیان فعال در منطقه آزاد ارس و ۴۰ شرکت فناور و خلاق زیرمجموعه مرکز رشد ارس افزود: این منطقه به دلیل دسترسی آسان به بازار‌های جهانی و برخورداری از مزیت‌های اقتصادی، به مقصدی مطلوب برای شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شده است.

منادی همچنین از تصویب احداث هنرستان همجوار در منطقه آزاد ارس و پیگیری ایجاد دانشگاه فرهنگیان و احیای پردیس ارس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد و افزود: با مجوز جدید، جذب دانشجو برای پردیس ارس از طریق آزمون تخصصی انجام خواهد گرفت.

هادی مقدم‌زاده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این نشست با اشاره به زیرساخت‌های غیرفعال پردیس علوم پزشکی ارس گفت: مطالبه عمومی مردم ارس احیای واقعی این پردیس است. در حال حاضر به نام پردیس ارس دانشجو جذب می‌شود، اما دانشجویان در تبریز تحصیل می‌کنند و امکانات موجود در ارس بلااستفاده مانده است.

وی با تأکید بر نقش مناطق آزاد در جلوگیری از خروج ارز و جذب دانشجوی خارجی افزود: پردیس‌های دانشگاهی مناطق آزاد باید همزمان مانع خروج دانشجو از کشور و زمینه‌ساز ورود دانشجوی بین‌المللی باشند.

مقدم‌زاده ادامه داد: ارس با ۲۵۰ واحد صنعتی فعال و ۱۷۰ واحد در حال احداث، صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور است و به‌زودی با اجرای طرح‌های ۵۰۰ مگاواتی به قطب انرژی‌های پاک شمال‌غرب ایران تبدیل خواهد شد.