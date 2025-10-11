پخش زنده
امروز: -
رعایت بهداشت و همکاری والدین با رابطان سلامت میتواند از بروز بسیاری بیماریها پیشگیری کند و محیطی ایمنتر برای رشد و یادگیری فرزندان باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مدرسه نه تنها محیطی برای آموزش، رشد و تکوین شخصیت روحی و اجتماعی دانش آموزان به شمار میآید؛ بلکه به عنوان پایگاهی مهم جهت تأثیرگذاری بر خانواده و اجتماع نیز هست. رسیدگی به وضعیت بهداشتی دانش آموزان نه تنها موجب بهبود وضعیت سلامتی در سطح جامعه، بلکه منجر به کاهش عوارض مالی ناشی از بیماریهای مزمن و گسترش روز افزون آنها نیز میشود.
بهداشت مدارس شامل همه فعالیتهایی است که به منظور تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت دانش آموزان صورت میگیرد.