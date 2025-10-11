طرح تعویض کولر‌های آبی و گازی در جهت بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست به صورت آزمایشی در استان اصفهان وارد مرحله عملیاتی و اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سید حسن غضنفری مشاور وزیر نیرو در امور اقتصادی در نشست تخصصی با مدیرعامل این شرکت گفت: هم اکنون اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بهینه‌سازی انرژی در چهار بخش وارد مراحل اجرایی شده است که موفقیت در اجرای این طرح‌ها ثمرات و تحولات زیادی در حوزه انرژی به همراه دارد.

غضنفری افزود: طرح جایگزینی اسپیلت‌های با راندمان بالا به‌جای کولرهای گازی پنجره‌ای به‌ویژه در استان‌های جنوبی، جایگزینی الکتروموتورهای بی.ال.دی.سی (BLDC) و پمپ آب کم‌مصرف در کولرهای آبی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت و طرح تعویض سیستم روشنایی در اماکن عمومی و معابر کشور از مهمترین اقدامات و اولویت‌های سرمایه‌گذاری حوزه انرژی است.

مشاور اقتصادی وزیر نیرو گفت: این طرح‌ها با هدف کاهش فشار بر شبکه برق و بهبود بهره‌وری انرژی طراحی شده‌اند که در گام نخست به‌صورت مشارکتی به همت وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در تعدادی از کلان شهرها از جمله اصفهان مدل‌سازی و اجرایی خواهد شد.

وی گفت: براساس مطالعات و با توجه به اقلیم مناطق جنوبی، کولرهای گازی در این مناطق به طور متوسط حدود ۴.۴۰۰ ساعت در سال کار می‌کنند که حدود نیمی از آن در ماه‌های اوج مصرف (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) است.

غضنفری افزود: در گام نخست با تعویض موتور و پمپ آب کولرهای آبی، صرفه‌جویی یک مگاوات در اوج مصرف و ۲.۵ مگاوات‌ساعت انرژی سالانه را خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: در مرحله آزمایشی، موتورهای قدیمی کولرهای آبی با موتورهای پیشرفته BLDC جایگزین می‌شوند که نتیجه آن کاهش قابل‌ توجه مصرف انرژی است که براساس برنامه‌ریزی‌ها، هدف‌گذاری این طرح، تعویض۱۴۰ هزار موتور کولر آبی در سراسر کشور تا پیش از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۵ است.

غضنفری با بیان این که کولرهای آبی، به دلیل هزینه پایین و کارایی بالا بخش قابل‌توجهی از مصرف برق خانگی کشور را به خود اختصاص داده‌‎اند، گفت: جهت اطمینان و رضایت کاربران، موتورهای جدید هم با گارانتی ۵ ساله عرضه می‌شوند و در طول این دوره، امکان جابه‌جایی موتورها وجود ندارد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: تعویض موتورهای قدیمی با فناوری BLDC نه تنها مصرف انرژی را کاهش می‌دهد، بلکه به دولت امکان می‌دهد منابع محدود انرژی را به بخش‌های حیاتی‌تر مانند صنعت و کشاورزی اختصاص دهد.

فراخوان سرمایه‌گذاران برای بهره‌مندی از اوراق صرفه‌جویی

مشاور وزیر نیرو در امور اقتصادی خاطرنشان کرد: هزینه تعویض موتورها و پمپ‌های آب توسط سرمایه‌گذاران تامین می‌شود و مشترکان هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و براساس دستورالعمل‌های موجود، میزان صرفه‌جویی ناشی از تعویض کولرها؛ به صورت اوراق به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود و سرمایه‌گذار می‌تواند این اوراق را در تابلوی برق بورس انرژی به فروش برساند.

وی با بیان این که متوسط نرخ فروش این اوراق در ایام اوج بار حدود ۶۰۰۰ تومان و در ایام غیراوج ۱۵۰۰ تومان است، تصریح کرد: بر این اساس درآمد یک سال اوراق تا نرخ ۷۵۰۰ تومان نیز معامله شده است و درآمد کل آن در سال اول بین ۲۶۳ تا ۴۲۶ میلیون ریال برای کولرهای ۱۸ هزار تا ۳۶ هزار برآورد شده است.

غضنفری تصریح کرد: اوراق صرفه‌جویی بر اساس میزان سرمایه‌گذاری انجام شده و نرخ بازگشت سرمایه و با احتساب دو سال به عنوان جبران ریسک سرمایه‌گذار بین ۶ تا ۷ سال به طرح تعویض کولر گازی اختصاص می‌یابد و مجموع درآمد حاصل از این طرح با فرض افزایش ۲۰ درصد نرخ اوراق در سال، برای فروش اوراق در ۷ سال از ۳ هزار تا ۵ هزار میلیون ریال است.

وی خاطرنشان کرد: اوراق صرفه‌جویی در این طرح نیز بر اساس میزان سرمایه‌گذاری، نرخ بازگشت سرمایه و با احتساب دو سال به عنوان جبران ریسک سرمایه‌گذار، بین ۵ تا ۶ سال اختصاص می‌یابد و مجموع درآمد حاصل از این طرح با فرض افزایش ۲۰ درصد نرخ اوراق در سال است.

غضنفری گفت: در صورتی که یک تولید کننده اقدام به سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند به جای فروش اوراق دوران اوج، از آن به عنوان " برق قطع نشو" استفاده کند به دلیل اینکه عدم نفع ناشی از توقف تولید به دلیل قطعی برق به طور قطع از ارقام محاسباتی بسیار بیشتر است.

وی افزود: در صورت استفاده از اوراق؛ دارنده آن از جرایم ناشی از ماده ۴۶ با نرخ صادراتی هم معاف می‌شود مگر اینکه با رعایت نکردن استاندارد تعریف شده برای تولید، مازاد مصرف وی با نرخ صادراتی محاسبه و جریمه می‌شود.