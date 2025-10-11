به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نیروگاه‌های خورشیدی دیگر مانند گذشته نیازمند زمین‌ با مساحت زیاد نیستند، اکنون شما می‌توانید روی پشت‌بام خود نیروگاه احداث کنید، نیروگاه‌هایی که آنها را نیروگاه‌های پشت‌بامی صدا می‌کنند.

حمیدرضا عظیمی، قائم مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، امروز در برنامه روی خط خبر درباره شرایط احداث نیروگاه‌های پشت بامی گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت مهرسان و بارگذاری اطلاعات خود برای احداث این دسته از نیروگاه‌ها ثبت‌نام کنند.

وی تشریح کرد: این کار نیازمند ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه است که متقاضیان می‌توانند ۸۰ تا ۹۰ درصد آن را از طریق تسهیلات بانکی با سود ۱۴ درصد و مدت بازپرداخت ۵ ساله، تامین کنند.

قائم مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر درباره جزئیات این طرح گفت: طبق قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله‌ای که سرمایه‌گذاران با ساتپا می‌بندند، برق تولیدی نیروگاه پشت‌بامی آنها توسط این سازمان خریداری و به شبکه برق کشور متصل می‌شود، طبق قیمت‌های سال ۱۴۰۴، هر کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر پشت‌بامی از مردم به قیمت سه هزار و ۸۰۰ تومان خریداری می‌شود که با توجه به این قیمت‌ها، هزینه سرمایه‌گذاری بعد از گذشت ۴ الی ۵ سال به سرمایه‌گذار باز می‌گردد.

عظیمی افزود: اگر سرمایه‌گذاران تجهیزات هیبرید هم نصب کنند هزینه احداث نیروگاه پشت‌بامی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما می‌توانند در زمان خاموشی‌ها از آن نیروگاه برای تامین برق خود استفاده کنند.

برای احداث این نیروگاه‌ها چقدر فضا نیاز است؟

قائم مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در پاسخ به این سوال گفت: برای نیروگاه پشت‌بامی دو کیلوواتی ۲۰ تا ۳۰ متر و برای ۵ کیلووات نیروگاه خورشیدی تا ۶۰ متر فضای پشت‌بام نیاز است.

براساس گفته‌های این مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های پشت‌بامی جز نیروگاه‌های پراکنده و کوچک مقیاس با ظرفیت دو تا پنج کیلووات هستند که عمر تجهیزات آنها حداقل بیست سال است.

در ادامه نیز عظیمی با اعلام خبر افتتاح ۲۵۰ مگاوات و همچنین آغاز عملیات اجرایی ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۱۴ استان کشور با حضور رئیس جمهور خبرداد و گفت: با بهره‌برداری از این ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور دو هزار و ۵۵۰ مگاوات می‌شود و تا پایان امسال نیز ظرفیت این نیروگاه‌ها به ۷ هزارمگاوات خواهد رسید.

بر اساس گفته‌های وی، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ابتدای برنامه پنج‌ساله هفتم، هزار و ۳۶ مگاوات بوده که در پایان این برنامه یعنی سال ۱۴۰۷ باید به ۱۳ هزار و صدمگاوات برسد، اما این سازمان تلاش می‌کند تا سال ۱۴۰۵ به این ظرفیت برسد و سال‌های بعد ظرفیت تجدیدپذیر‌ها افزایش داشته یابد.