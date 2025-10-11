اجلاسیه ۸۸ شهید اصناف خراسان جنوبی با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده معظم شهدا و مسئولان استانی برگزار و به صورت زنده از شبکه‌های خبر ۲ و خاوران به روی آنتن رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اجلاسیه گرامیداشت یاد و نام ۸۸ شهید والامقام اصناف استان، در فضایی معنوی و با حضور پرشور مردم و بازاریان در میدان اجتماعات ابوذر بیرجند برگزار شد.

این مراسم به‌صورت زنده و به مدت ۱۲۰ دقیقه از شبکه استانی خاوران و شبکه سراسری خبر ۲ روی آنتن رفت.

در حاشیه این اجلاسیه، گروه‌های خبری و تولیدی صدا و سیمای خراسان جنوبی با حضور در بخش‌های مختلف برنامه، گزارش‌ها و گفت‌و‌گو‌های متنوعی را برای پخش از بخش‌های خبری و برنامه‌های مختلف تولید کردند.

این برنامه با هدف تبیین نقش اصناف در دوران دفاع مقدس، پاسداشت مجاهدت‌های شهدای صنوف و گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه، از صدا و سیمای خراسان جنوبی به روی آنتن رفت.

این برنامه به تهیه‌کنندگی سعید رضایی، کارگردانی مهدی گیاهی، دستیار تهیه علی محمدی، تصویربرداری سعید رضایی، میثم احمدی و صدابردار امیرحسین سیدی روی آنتن رفت.