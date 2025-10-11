پخش زنده
امروز: -
در راستای تقویت منابع تأمین آب شرب و افزایش پایداری شبکههای توزیع، عملیات حفر شش حلقه چاه جدید در مناطق شهری و روستایی شهرستان خوی با مجموع دبی استحصالی ۱۰۱ لیتر بر ثانیه در شش ماهه اول سالجاری به اجرا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف تأمین پایدار آب شرب و پاسخگویی به نیاز روزافزون مشترکان، عملیات حفر شش حلقه چاه جدید در نقاط مختلف شهرستان خوی شامل روستاهای کلوانس، میرعمر، خاکمردان، ملاجنود، بیلهوار و همچنین در محدوده کمربندی شهید سلیمانی شهر خوی به اجرا درآمده است.
تقی پاشایی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی در تشریح جزئیات این پروژه گفت: این چاهها با هدف افزایش ظرفیت تولید و جبران افت سطح آبهای زیرزمینی حفر شدهاند و مجموع دبی استحصالی آنها حدود ۱۰۱ لیتر بر ثانیه برآورد میشود.
وی افزود:اعتبارات اجرای این طرح از محل موافقتنامههای تأمین منشاء آب شرب روستاها و شهرهای شهرستان خوی تأمین شده است و با بهرهبرداری کامل از این چاهها، پایداری تأمین آب شرب بهویژه در ایام اوج مصرف به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
پاشایی در ادامه با قدردانی از تلاش همکاران فنی و پیمانکاران اجرایی تصریح کرد: اجرای پروژههای توسعهای در حوزه تأمین آب، یکی از اولویتهای شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی است و با برنامهریزی دقیق، عملیات تجهیز و اتصال این چاهها به شبکه اصلی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد:این اقدام گامی مؤثر در راستای ارتقای خدماترسانی، افزایش تابآوری شبکه و تضمین دسترسی پایدار و ایمن شهروندان به آب شرب سالم محسوب میشود.