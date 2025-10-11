پخش زنده
جشنواره بادبادکها با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» در محوطه دریاچه شورابیل اردبیل برگزار شد.
به گزارش برگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جشنوارهی شاد و پرنشاط بادبادکها با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» با حضور پرشور خانوادهها و کودکان روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ در محوطهی دریاچهی شورابیل برگزار شد.
این جشنواره با هدف ترویج نشاط اجتماعی، تقویت خلاقیت کودکان و گسترش حضور خانوادهها در فعالیتهای فرهنگی پنج شنبه هفدهم مهرماه در پنج ایستگاه اطراف دریاچه شورابیل برگزار شد.
ایستگاههای تعیینشده شامل روبهروی تپه نادری، جنب شهر خورشید، باغ بهشت ورودی شهرک کوثر، پارک صخرهای و شهدای گمنام بودند.
در جریان این رویداد، بادبادکهای دستساز کودکان به نمایش درآمد و آثار برگزیده مورد تقدیر قرار گرفت.
جشنواره بادبادکها بخشی از برنامههای هفته ملی کودک در استان اردبیل بود که با همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت مؤسسه خیراندیشان پارسا برگزار شد.
اختتامیه این جشنواره نیز با حضور هنرمندان ملی و اجرای برنامههای شاد و متنوع همراه بود تا روزی بهیادماندنی برای کودکان و خانوادهها رقم بخورد.