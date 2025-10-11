به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی در جلسه شورای معادن استان با اشاره به ظرفیت‌های بالای معدنی استان درحوزه‌هایی همچون طلا، سنگ‌های تزئینی و مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، افزود: فعال‌سازی معادن غیرفعال و جذب سرمایه‌گذاران جدید از اولویت‌های اصلی استان است و دستگاه‌های مرتبط موظف هستند موانع اداری و زیرساختی را در این مسیر برطرف کنند.

وی با اشاره به مزیت‌های منحصر‌به‌فرد استان، تصریح کرد: آذربایجان غربی بیشترین مرز خاکی را بین استان‌های کشور دارد و هم مرز با سه کشور همسایه است که این ظرفیت می‌تواند فرصت‌های ویژه‌ای برای توسعه تجارت و صنعت فراهم کند.

رحمانی تأکیدکرد: حقوق معادن باید به طور کامل پرداخت شود تا درآمد‌های حاصل به توسعه استان و اشتغال‌زایی اختصاص یابد و از ظرفیت‌های معادن به بهترین شکل برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استفاده شود.

استاندارآذربایجان غربی اظهارداشت: استان ظرفیت‌های بالایی در تولید، واردات و صادرات دارد و مرزها، معادن و صنایع می‌توانند چرخه اقتصاد منطقه را به خوبی فعال کنند.

دراین جلسه که با هدف بررسی آخرین وضعیت معادن فعال و راکد استان، تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی و برنامه‌ریزی برای توسعه اکتشافات جدید برگزار شد، بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های معدنی و رعایت الزامات زیست‌محیطی تأکید شد. همچنین ۲۹ موضوع در حوزه معادن مورد بررسی قرار گرفته و مصوبات لازم اتخاذ شد.