سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اهواز از ساخت تندیس شهید فتحالله بناری خبر داد و گفت: ساخت این تندیس گامی فرهنگی برای زنده نگه داشتن یاد و راه شهیدان و الگوسازی برای نسل امروز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،امیر آهنجان اظهار کرد: در راستای پاسداشت مقام والای ایثار و فداکاری، طراحی و ساخت تندیس شهید فتحالله بناری از جانبازان سرافراز دوران دفاع مقدس در دستور کار سازمان زیباسازی شهرداری اهواز قرار گرفته است.
وی با اشاره به مجاهدتهای این شهید والامقام افزود: شهید بناری بیش از چهار دهه جانباز بود و پس از سالها تحمل رنج و درد ناشی از جراحتهای دوران جنگ تحمیلی، به یاران شهیدش پیوست؛ نام و یاد او برای مردم خوزستان یادآور صبر، استقامت و عشق به میهن است.
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اهواز خاطرنشان کرد: ساخت این تندیس گامی فرهنگی برای زنده نگه داشتن یاد و راه شهیدان و الگوسازی برای نسل امروز به شمار میرود.