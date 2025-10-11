پخش زنده
وزارت امور خارجه پاکستان بدون تایید یا تکذیب گزارشها درباره حمله هوایی در کابل، اعلام کرد: عملیات امنیتی پاکستان بر اساس اطلاعات دقیق انجام میشود و هدف آن محافظت از شهروندان پاکستانی در برابر تهدید گروههای تروریستی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در حالیکه منابع خبری در پاکستان از تشدید حملات و درگیری میان تروریستهای تحریک طالبان (تی تی پی) و نیروهای امنیتی در مناطق مختلف این کشور خبر میدهند، «شفقت علی خان» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پس از ارتش این کشور از تایید مستقیم حملات هوایی پاکستان بر علیه مواضع تروریستی در خاک افغانستان خودداری کرد.
وی در نشست خبری در اسلام آباد اعلام کرد: پاکستان در راستای امنیت و رفاه مردم خود به تعهد پایدارش در مبارزه با تروریسم پایبند است.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با پرهیز از تایید یا رد گزارشها درباره حمله هوایی اخیر در کابل تاکید کرد: عملیات امنیتی پاکستان بر اساس اطلاعات دقیق انجام میشود و هدف آن محافظت از شهروندان پاکستانی در برابر تهدید گروههای تروریستی بهویژه تحریک طالبان پاکستان (TTP) است.
شفقت علی خان اظهار داشت: پاکستان به حاکمیت ملی افغانستان احترام میگذارد و همچنان بر گفتوگو و همکاری با دولت کابل برای مقابله با چالشهای مشترک امنیتی و مبارزه با تروریسم تاکید دارد.
وی گفت: حل مسئله تروریسم فرامرزی تنها از مسیر تعامل مستمر و همکاری صادقانه ممکن است.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که پنجشنبه شب در شهر کابل دو انفجار رخ داد و رسانههای محلی افغانستان به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که در آسمان جنگندههایی مشاهده شده و صدای تیراندازی خودکار نیز به گوش رسیده است.
طبق این گزارشها، انفجارهای یک خودرو و یک مجتمع وابسته به تحریک طالبان پاکستان (تیای پی) را هدف قرار داده و هدف احتمالی رهبر این گروه «نور ولی محسود» بوده است.
در پی این حادثه گزارشهای ضدو نقیضی درباره سرنوشت «نور ولی محسود» نیز منتشر شد.
تحلیلگران معتقدند اگر حمله اخیر واقعاً از سوی پاکستان در خاک کابل انجام شده باشد، این نخستین بار است که چنین عملیاتی در پایتخت افغانستان صورت میگیرد هر چند اسلامآباد پیش از این نیز بارها مواضع تروریستی را در مناطق مرزی افغانستان هدف قرار داده بود.
تنشهای امنیتی میان دو کشور از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ رو به افزایش بوده است و اسلامآباد بارها هشدار داده که حملات تروریستی از خاک افغانستان صبر دولت و ارتش پاکستان را به پایان رسانده است.
وزیر دفاع پاکستان نیز یک روز پیش از این در مجلس ملی گفته بود: «دیگر بس است، صبر ما تمام شده است.»
در مقابل دولت کابل همواره این اتهام که پناهگاه یا حمایت از گروههای تروریستی را در خاک خود فراهم میکند، رد کرده است.