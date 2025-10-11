به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: این پروژه‌ها شامل ۶ مجوز در قالب ۷ پروژه متنوع صنعتی و انرژی می‌شود.

ذاکریان، افزود: دو نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در شهرستان قاین، یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در سرایان، نیروگاه ۱۰ مگاواتی آرین‌شهر با سرمایه گذارانی از کشور امارات و نیروگاه چهار مگاواتی خوسف با سرمایه‌گذاری از کشور بریتانیا از جمله پروژه‌های مهم این مدت هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: علاوه بر این، دو پروژه صنعتی شامل تولید گلوله فولادی ساده کربنی و کم‌آلیاژی در شهرستان زیرکوه و تولید تسمه و نوار نورد گرم فولاد آلیاژی در شهرستان خوسف با سرمایه گذارانی از کشور چین نیز در فهرست مصوبات قرار دارند.

ذاکریان گفت: با اجرایی شدن این پروژه‌ها برای بیش از ۸۵۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.