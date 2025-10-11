به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هفته بزرگداشت لسان‌الغیب امسال با رویکرد مردمی و با برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و علمی در شیراز و آرامگاه حافظ برگزار می‌شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آیین رسمی بزرگداشت حافظ شیری سخن ، امشب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حافظیه برگزار می‌شود و صبح فردا بیستم مهرماه، آرامگاه لسان‌الغیب گلباران می شود.

مهدی رنجبر از برپایی برنامه‌های فرهنگی در گذر فرهنگ و هنر شیراز خبر داد و گفت: در طول هفته حافظ، گذر فرهنگی حافظیه میزبان شب‌های غزل با حافظ، شعرخوانی، موسیقی سنتی و برنامه «عقل و عشق» با همکاری نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در استان است.

برگزاری نشست علمی یادروز حافظ با محور «سیمای جهانی حافظ» ، برپایی ، برپایی کلاس‌های حافظ‌ خوانی و حافظ‌ شناسی برای کودکان و نوجوانان در حافظیه ، برگزاری نشست‌های ویژه حافظ‌شناسی در هشت فرهنگسرای شهرداری شیراز از امروز تا ۲۲ مهر، برپایی کارگاه های آموزشی نقاشی‌خط در ۱۰ نقطه از شهر شیراز ، اجرای «سمفونی شیراز» به آهنگسازی کارن همایون‌فر و کارگردانی احسان عبدی‌پور از۲۳ تا ۲۵ مهر در تالار حافظ و برپایی پیاده‌روی خانوادگی در بزرگراه مهندسین از مهم ترین برنامه های هفته بزرگداشت حافظ در شیراز است.