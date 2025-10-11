پخش زنده
ایده خلاقانه یکی از اعضای فعال جمعیت هلال احمر استان زنجان، توانست از میان هزاران طرح ارسالی، جایگاه ویژهای را در میان ایدههای برتر جهان به خود اختصاص دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی پیری، عضو خانه هلال روستای گمشآباد، با ارائه ایدهای خلاقانه در حوزه بحرانهای اقلیمی و محیطزیست، از میان ۱۰ هزار ایده ارسالشده از ۱۵ کشور به مرحله دوم آکادمی سولفوینو فدراسیون بینالمللی صلیبسرخ و هلالاحمر راه یافت و در جمع ۱۰۰۰ ایده برتر جهان قرار گرفت.
در پی این موفقیت ارزشمند، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان، ضمن تبریک به این عضو جوان و خلاق، کسب این دستاورد را مایه افتخار خانواده بزرگ هلالاحمر استان دانست و برای ایشان موفقیتهای روزافزون در مسیر خدمت به جامعه و حفظ محیطزیست آرزو کرد.