دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی از تصمیمگیری برای رفع موانع چهار واحد تولیدی در شهر صنعتی مامونیه خبر داد. این اقدام در پی جلسات میدانی با حضور فرمانداری زرندیه و مدیران صمت برای حل چالشهایی نظیر تأمین اجتماعی، کمبود آب و مشکلات حقوقی صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه جلسات مستمر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی، این بار در محل یکی از کارخانجات شهر صنعتی مامونیه، نشستی برای تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد.
در این نشست که با همراهی مسئولین فرمانداری شهرستان زرندیه برگزار شد، عمدهترین مشکلات سرمایهگذاران در حوزههای مختلف حقوقی و اجرایی مورد بررسی دقیق قرار گرفت. محور اصلی چالشها شامل مسائل تأمین اجتماعی، کمبود سرمایه در گردش، اختلافات با شرکتهای شهرک صنعتی، و معضلات زیرساختی مانند قطعی برق و نبود آب از تصفیهخانه فاضلاب بود.
آقای علی جودکی، مدیرکل صمت استان مرکزی، با تأکید بر لزوم حل ریشهای مشکلات گفت: “تمام این مسائل باید دستهبندی شود. ما موظفیم با حضور مدیران ذیربط، راهکار را پیدا کنیم. مشکل واحدهای تولیدی به هر صورت باید حل شود تا تولید ادامه داشته باشد.
آقای مجید علیپور، دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان از برطرف شدن مشکلات چهار واحد تولیدی خبر داد و افزود: مشکل چهار واحد تولیدی مطرح شد و برای آن تصمیمگیری شد. برنامه ما این است که اگر مشکلات دیگری در فرآیند تولید وجود دارد، با انعکاس به مقامات استانی و در صورت ضرورت، به مقامات کشوری، موانع را کاهش دهیم.
محمد باقر آقا علیخانی، معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: استان مرکزی که پایه اقتصادی قوی دارد، میتواند نمونه کاری برای سطح ملی باشد و با تمرکز بر مدیریت استانی، مدیران باید همراهی کنند تا گرهگشایی صورت گیرد.
این جلسات نشان می دهد که عزم مدیران استان مرکزی برای حل موانع تولید و تضمین پویایی چرخه صنعت، جدی و میدانی است.