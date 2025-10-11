به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛رئیس هیئت فوتبال بخش چهاردانگه ساری گفت:این دوره از مسابقات با حضور ۲۴ تیم اغاز شد که امروز تیم‌های ول اغوز و شهدای کارنام موفق شدند به دیدار نهایی راه پیدا کنند

محمد رضا نوریان افزود :به تیم قهرمان این دوره کاپ قهرمانی و ۳۰ ملیون تومان جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

در پایان این دوره از مسابقات تیم شهدای کارنام با برتری یک بر صفر ول اغوز را شکست داد و به مقام قهرمانی دست یافت. همچنین از بهترین دروازه بان ، بازیکن و آقای گل این دوره از مسابقات تقدیر شد.