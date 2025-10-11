پومسه‌کار کردستانی در رقابت‌های بین‌المللی کوکی‌وان کاپ به مدال نقره دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دومین دوره مسابقات بین المللی هانمادانگ (کوکیوان کاپ) از روز ۱۶ مهرماه به مدت چهار روز در هر دو بخش بانوان و آقایان به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.

در این رقابت‌ها تیم کردستان با حضور «پویان سلیمانی» در بخش پومسه تیمی استاندارد رده سنی بالای ۴۰ سال، در قالب تیم فایتر پرو توانست عنوان ارزشمند نایب قهرمانی را به همراه دانیال ناصریان و مصطفی رستم نژاد از آن خود کنند.

محمدفاروقی، محمدمسلم زارعی و مهدی فاطمی نیز به عنوان کادر فنی در معیت تیم فایتر پرو حضور داشتند.