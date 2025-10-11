به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره بهزیستی شهرستان شهرضا گفت: این همایش با هدف معرفی مرکز تخصصی اوتیسم محیا به عنوان اولین و تخصصی‌ترین مرکز در جنوب استان برگزار شد.

مرجان ناظم پور افزود: فراهم آوردن فضایی برای کودکان مبتلا به اوتیسم تا در کنار سایر کودکان به بازی و تعامل بپردازند از دیگر اهداف برگزاری این همایش بود.

اوتیسم یا درخودماندگی، یک اختلال عصبی تکوینی با وجود مشکلات جدی در تعاملات اجتماعی، و ارتباطات کلامی و غیرکلامی و وجود رفتار‌های تکراری و علایق محدود فرد است.