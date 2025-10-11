به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در ادامه دومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در بخش جوانان، رضا عنایت الهی ملی پوش خوزستانی در دسته ۹۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت که در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۸۸ کیلوگرم شد و در حرکت دوم نیز وزنه ۱۹۵ کیلوگرم را مهار کرد.

او در حرکت سوم از مهار وزنه ۲۰۲ کیلوگرم بازماند و در نهایت توانست عنوان قهرمانی جهان و چهارمین مدال طلای کاروان ایران را از آن خود کند.

️رقابت‌های جوانان ۱۷ و ۱۸ مهر و برای نخستین بار در دو روز متوالی با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.