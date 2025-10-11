مقابله با جعل مدرک دیپلم در دستور کار آموزش و پرورش
رضایی گفت: با همکاری دستگاه قضایی باجاعلان مدرک دیپلم برخورد قاطع و بازدارنده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: جعل مدرک تحصیلی خیانت به اعتماد عمومی و تهدیدی برای نظام آموزشی کشور است و آموزش و پرورش با همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی، مقابله جدی با این پدیده را در دستور کار قرار داده است. ایوب رضایی افزود: در سالهای اخیر برخی موسسات و مراکز غیردولتی بزرگسالان و آموزش از راه دور، اقدام به صدور مدارک جعلی دیپلم کردهاند که این موضوع علاوه بر آسیب به اعتبار نظام آموزشی، پیامدهای اجتماعی و شغلی گستردهای برای افراد ناآگاه به دنبال دارد. رضایی با اشاره به اقدامات آموزش و پرورش استان برای مقابله با این پدیده اضافه کرد: تشکیل کمیتههای مقابله با جعل اسناد در شهرستانها و مناطق، رصد تبلیغات مشکوک در فضای مجازی، اطلاعرسانی عمومی درباره عواقب استفاده از مدارک جعلی و پیگیریهای حقوقی و قضایی علیه متخلفان از جمله این اقدامات است. وی ادامه داد: موسساتی که با وجود داشتن مجوز، فرآیند صدور مدرک تحصیلی را به درستی طی نکرده یا مدارک معتبر را در اختیار ندارند، مرتکب تخلف شدهاند و بدون چشم پوشی با آنها برخورد قانونی میشود. مدیرکل آموزش و پرورش استان به شهروندان توصیه کرد: از افتادن در دام موسسات سودجو پرهیز کنند و موارد مشکوک از جمله دریافت وجه در قبال صدور مدرک و سایر تخلفات را به اداره حراست آموزش و پرورش استان گزارش دهند.