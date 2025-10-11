به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور گفت: یکی از ارکان اساسی در حفظ و نگهداری تجهیزات نیروگاهی است و انجام اصولی این بازرسی‌ها به نحو مطلوبی در راندمان کارکرد نیروگاه و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات نیروگاه و آمادگی واحد‌ها در پیک شبکه تابستانی موثر می‌باشد.

رامین امامی افزود: تعمیرات سالیانه واحد‌های شماره ۵ و ۶ نیروگاه دوم با همکاری معاونت سد و نیروگاه‌های سازمان آب و برق خوزستان و شرکت تعمیرات نیروگاه‌های برقآبی آغاز و در آن تعمیرات روتین و بازرسی از سیستم‌های ترانسفور ماتور‌های قدرت و رفع اشکال از ترانس واحد شماره ۵، تست‌های ژنراتور و GCB، پایش وضعیت سیستمها، آنالیز و تصفیه روغن و تمیز کاری سیم پیچ هسته انجام می‌شود.

وی ادامه داد: از جمله اقدامات این تعمیرات سالیانه، تست و رفع اشکال از ترانس‌های قدرت واحد شماره ۵، شست و شوی سر بالا و پایین سیم پیچ، تعمیر و سرویس اسلیو‌های شیرپروانه‌ای واحد شماره ۶، همچنین تعویض رابر دیسک شیرپروانه‌ای واحد‌های شماره ۵ و ۶، نصب سیلینگ بوشینگ‌های ترانس‌های قدرت، تعمیر شیر‌های ۱۰ اینچ سامپ نیروگاه، نصب ترنسدیوسر‌ها و نشان دهنده باس‌های DC، نیروگاه دوم می‌باشد.