به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت از پوسیدگی گسترده دندانهای شیری در میان کودکان خبر داد و گفت: بهطور متوسط هر کودک ایرانی ۶ دندان شیری پوسیده دارد و تمرکز برنامههای جدید این وزارتخانه بر پیشگیری و درمان زودهنگام خواهد بود.
دکتر رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت نامطلوب سلامت دهان و دندان در کشور گفت: بررسیها نشان میدهد ۶۰ درصد کودکان دندانهای پوسیده دارند و در بین دندانهای شیری بهطور متوسط ۶ دندان دچار پوسیدگی است.
او افزود: «برای ارتقای سلامت دهان و دندان، غربالگری در همه پایههای ابتدایی اجرا میشود و دانشآموزان دارای مشکل برای درمان به سطوح بالاتر ارجاع داده میشوند.»
معاون بهداشت با اشاره به ارسال ۳۰۰ هزار مسواک و خمیردندان به استانهای محروم گفت: «همچنین جشن ملی "رویش ۶" در تقویم برنامههای پیشگیری قرار دارد تا اهمیت مراقبت از دندانهای شیری در کودکان یادآوری شود.»
دکتر رئیسی تأکید کرد: «تحقیقات نشان میدهد حتی سلامت دهان و دندان مادر باردار بر وضعیت دندانهای کودک تأثیر دارد، بنابراین پیشگیری باید از دوران بارداری و حتی پیش از تولد آغاز شود.»
او همچنین گفت: «در میان سالمندان ۶۵ ساله، بیش از ۵۲ درصد فاقد دندان هستند؛ اما با پیشگیری از دوران کودکی میتوان این آمارها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.»
به گفته معاون بهداشت، هماکنون ۲۵۰۰ دندانپزشک در مراکز جامع سلامت کشور فعالیت میکنند و گروه هدف آنها مادران باردار و کودکان هستند.
دکتر رئیسی در پایان تصریح کرد: «در مراکز بهداشت کشور ۱۳ خدمت دندانپزشکی رایگان ارائه میشود، اما پوشش بیمهای در این بخش کافی نیست و همچنان پیشگیری، مؤثرترین راه برای حفظ سلامت دهان و دندان است.»