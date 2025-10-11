پخش زنده
سومین پیش ثبتنام از دارندگان قبوض حج تمتع، همزمان از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه بیستم مهرماه در سراسر کشور آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل حج و زیارت استان اظهار کرد: تمامی دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۱شهریور ۸۶ از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۰ مهر، دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آبان ۸۶ چهارشنبه ۲۳ مهرماه و دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آذر ۸۶ تا شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، قبل از نامنویسی با مراجعه به سامانه حج من به نشانی www.haj.ir نسبت به تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات خویش اقدام نمایند.
کاوه شیرزادی افزود: درصورت عدم مراجعه هر یک از اولویتهای اعلام شده، تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان، برای ظرفیتهای باقیمانده، از دارندگان اولویتهای بعدی دعوت بعمل خواهد آمد.
وی گفت: در این مرحله کلیه واجدین شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ مبلغ دویست میلیون تومان (با احتساب مبلغ قبض ثبت نام اولیه و سود متعلقه به آن) را از طریق درگاه اینترنتی سازمان حج و زیارت به عنوان علیالحساب پرداخت نمایند.
متقاضیان تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ میبایست دارای گذرنامه با حداقل اعتبار تا تاریخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۵ باشند.