به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل حج و زیارت استان اظهار کرد: تمامی دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۱شهریور ۸۶ از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۰ مهر، دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آبان ۸۶ چهارشنبه ۲۳ مهرماه و دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آذر ۸۶ تا شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، قبل از نام‌نویسی با مراجعه به سامانه حج من به نشانی www.haj.ir نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات خویش اقدام نمایند.

کاوه شیرزادی افزود: درصورت عدم مراجعه هر یک از اولویت‌های اعلام شده، تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان، برای ظرفیت‌های باقیمانده، از دارندگان اولویت‌های بعدی دعوت بعمل خواهد آمد.

وی گفت: در این مرحله کلیه واجدین شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ مبلغ دویست میلیون تومان (با احتساب مبلغ قبض ثبت نام اولیه و سود متعلقه به آن) را از طریق درگاه اینترنتی سازمان حج و زیارت به عنوان علی‌الحساب پرداخت نمایند.

متقاضیان تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ می‌بایست دارای گذرنامه با حداقل اعتبار تا تاریخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۵ باشند.