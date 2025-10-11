نیروی دریایی راهبردی ارتش از داوطلبان مرد فارغ‌التحصیل یا مشغول به تحصیل در پایه دوازدهم رشته‌ علوم تجربی، ریاضی و فیزیک، علوم انسانی، معارف اسلامی و هنرستان برای تکمیل کادر افسری خود همرزم می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علاقه مندان می‌توانند برای آگاهی از شرایط پذیرش به پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران (gozinesh.aja.ir) مراجعه و یا با دفتر نمایندگی نیروی دریایی مستقر در تبریز، کمربندی آزادی جنب بیمارستان امام علی (ع) ارتش به شماره تلفن ۳۵۴۱۴۱۳۶ تماس حاصل کنند.