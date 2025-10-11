پخش زنده
انفجار در کارخانهای در ایالت تنسی آمریکا سبب مفقود شدن ۱۹ نفر شد که احتمال میرود جان باخته باشند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز: مقامات آمریکایی اعلام کردند در پی انفجاری مهیب در یک کارخانه مواد منفجره نظامی در ایالت تنسی بامداد جمعه، ۱۹ نفر ناپدید شدهاند و احتمالا جان خود را از دست دادهاند.
به گفته کریس دیویس کلانتر شهرستان هامفریز، این انفجار در کارخانه «اکیورِیت انرژتیک سیستمز» واقع در حدود ۸۰ کیلومتری غرب نشویل، در ساعت ۷:۴۵ صبح به وقت محلی (۱۲:۴۵ به وقت گرینویچ) رخ داده است.
دیویس گفت: چندین نفر در این حادثه جان باختهاند، اما هنوز برای تعیین دقیق شمار قربانیان زود است. وی افزود: همچنان احتمال زنده ماندن برخی افراد وجود دارد.
او در توصیف ساختمان محل انفجار گفت: «چیزی برای توصیف باقی نمانده؛ کاملا از بین رفته است.»